InHarmonie: „Kunst ist kein Luxus“

Für Hansjörg Profanter sind Kunst und Kultur das, was einen Menschen ausmacht, Kunst ist eine Art Kommunikation mit den Mitmenschen, sie will etwas ausdrücken und mitteilen. Die Kunst ist kein Luxus. Sie ist das, was wir alle irgendwo und in irgendeiner Form suchen und brauchen. Schönheit ist für ihn die Natur und das Einfache.