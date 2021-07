InHarmonie: Man kann alles schaffen, wenn man dafür kämpft

Wöchentlich stellen wir hier „harmonische“ Fragen an Südtiroler Künstler im Land (inside) oder im Ausland (outside). Im Video beschreiben sie sich selbst, in den Fragen beschreiben wir sie. In dieser Woche ist die Klarinettistin Andrea Götsch dran.