InHarmonie: „Erschaffe selbst bevor du andere kritisierst“

Einschüchternd war sein erstes LiveSet. Einen großen Künstler würde er gerne bei seinem Arbeitsprozess begleiten und er möchte nicht, dass Kunst im Kapitalisums ertränkt würde. Was Alexander Ebner so außergewöhnlich macht, erfahren Sie in den „harmonischen“ Fragen und im Video.