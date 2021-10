Internationales Brassfestival von Meran – BlechReiz BrassQuintett am Samstag

Diese Formation besteht aus fünf kreativen, jungen Menschen, allesamt Berufsmusiker, die sich mit viel Humor und Feingefühl an die Grenzen der Musik herantasten. Der Gedanke, dass Musik jeder Art berührend und mitreißend sein kann und dass es nicht immer das Genre, sondern vielmehr die Emotion ist, die die Musik leben lässt, beeinflusst ihre Konzerte.Von meditativer Musik über selbst komponierte Werke für Brassquintett, Kabarett- und Gesangsnummern, zeitgenössische Werke, Crossover-Stücke fast bis hin zum Schlager verpacken sie die verschiedensten Stile in einem verwirrenderweise trotzdem stimmigen Konzertabend. Dieser soll einerseits zum Nachdenken anregen, andererseits aber auch die Möglichkeit bieten voll und ganz in der Musik zu versinken, wobei ein authentischer und herzlicher Unterhaltungswert nie zu kurz kommt.Die 20. Auflage des Brassfestivals von Meran wird unter anderem von der Südtiroler Volksbank und der Stiftung Südtiroler Sparkasse mitgetragen.Donnerstag, 07.10. von 16.00 – 19.00 Uhr und Freitag, 08.10. von 8.30 – 11.30 Uhr im Kartenvorverkaufsbüro, Freiheitsstraße 29, Tel. 0473 496045 oder unter www.brassfestival.net Restkarten am Tag des jeweiligen Konzertes ab 18.00 Uhr unter 0473 496045 und ab 19.00 Uhr an der Abendkasse, Eingang Freiheitsstraße.Reservierte Karten und Konzertbesucher mit bereits vorhandenem Ticket: Eingang über Promenade in den Kursaal.Reservierte Karten bitten wir bis spätestens eine halbe Stunden vor Konzertbeginn an der Abendkasse abzuholen.

