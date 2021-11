„Jëuni de Mujiga de Gherdëina“: Haydn-Orchester spielt in St. Ulrich

Unter der musikalischen Leitung von Yaniv Dinur tritt das Haydn-Orchester gemeinsam mit dem Solisten Jean-Efflam Bavouzet (Klavier) am Donnerstag, den 18. November, in St. Ulrich auf.Das Konzert beginnt um 20.30 Uhr und findet in der Aula Magna der Grundschule von St. Ulrich statt. Tickets sind im Vorkauf beim Tourismusverein St. Ulrich sowie an der Abendkasse erhältlich.

