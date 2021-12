José Carreras denkt über das Ende seiner Karriere nach

So wie jeder andere auch. Alle haben unter den Umständen gelitten, in aller Welt. Meine Generation, die nach dem Zweiten Weltkrieg geboren wurde, hatte bis dahin sehr viel Glück. Wir hatten keinen Krieg, wenig große Weltprobleme. Wir hatten ein fantastisches Leben. Alles war möglich. Jetzt hatten wir diesen Schicksalsschlag, der uns zurück in die Realität befördert hat, dass jeden Moment etwas passieren kann.Ich war zu Hause in Barcelona. Ich hatte mir vorgenommen, so viel zu lesen, wie noch nie: Ich wollte zum Beispiel noch einmal die Ilias von Homer und noch einige andere Werke lesen. Am Ende habe ich das nicht geschafft. Aber ich habe versucht, etwas Sport zu machen und diszipliniert beim Essen zu sein. Sehr schade war, dass ich nicht die Menschen treffen konnte, die ich gerne sehen wollte, wie meine Familie und Freunde. Und, dass ich nicht jederzeit verreisen konnte.Musik hilft mir immer. Auch, als ich lange Zeit im Krankenhaus lag, war Musik fantastisch geeignet, um Hoffnung zu schöpfen. Während der Pandemie habe ich viel Musik gehört, auch einige meiner Aufnahmen. Und manchmal habe ich mich gefragt, warum ich etwas so oder so gemacht habe. Man muss auch selbstkritisch sein.Wenn man eine sehr schwere Krankheit hat, elf Monate im Krankenhaus liegt und sich allen möglichen Behandlungen unterzieht, glaubt man, dass man kämpfen muss, um die Krankheit zu besiegen. Und man glaubt, das Wichtige im Leben ist nicht das, worauf man bisher so viel Wert gelegt hat. Man glaubt, dass es Dinge gibt, die noch wichtiger sind, als alles andere. Und wenn man das Glück hat, diesen Kampf zu gewinnen, nimmt man sich vor, der weiseste Mensch der Welt zu sein und alle Ratschläge zu befolgen. Aber dann macht man doch die gleichen Fehler, wie zuvor. Wir sind schließlich menschlich. Aber sicher bin ich daran gereift und habe die Prioritäten in meinem Leben danach anders gesetzt.Während meiner Behandlung haben mir Leute aus aller Welt gezeigt, dass sie sich um mich sorgen. Voller Hoffnung haben sie mir liebevolle und positive Nachrichten geschickt. Auch von der Wissenschaft erhielt ich viel Hilfe. Als ich mich wieder besser gefühlt habe, habe ich über einige Projekte nachgedacht. Ich wollte eine Initiative starten, um Menschen beizustehen, die unter der gleichen Krankheit leiden. So wurde die Idee meiner Stiftungen geboren, erst in Barcelona, dann hier in Deutschland.Es war ein Muss. Ich lag am Boden und dann hatte ich das unglaubliche Glück, wie ein Phoenix aus der Asche, mich wieder zu erholen. Meine Chancen, die Krankheit zu überleben, waren sehr gering. Aber ich habe es geschafft. Danach dachte ich mir: Ich will helfen.Meine einzige Sorge ist die um meine Familie, um meine Kinder, meine Enkel und alle, die ich so gut wie möglich beschützen möchte, solange bis sie es alleine können. Ansonsten hatte ich ein wunderschönes Leben, mit Ausnahme der Zeit, als ich krank war. Ich wurde in die richtige Familie geboren. Sie hatte die richtigen Werte und Prinzipien. Ich hatte eine sehr schöne Jugend. Auch in meiner Karriere hatte ich viel Glück, ich konnte das machen, was ich am meisten liebe. Das ist wirklich ein Luxus, wenn der Beruf auch das Hobby ist. Außerdem hatte ich noch das Glück, zu den Besten zu gehören. Was sonst hätte ich mir noch wünschen können?Ich bin sehr zufrieden. Ich habe fünf Enkel. Und wir leben zurzeit ganz in der Nähe voneinander. Es ist großartig, dass ich sie so oft sehen kann, wie ich möchte. Alles scheint also in bester Ordnung zu sein. Ich möchte mein Leben noch weiter genießen - Zeit haben, Konzerte zu besuchen oder bei Opern in Barcelona oder woanders zu singen. Und ich sehe gerne Sport. Der ganze Glamour, über den immer geredet wird, der ist unwichtig. Was zählt, sind Werte, nach denen wir versuchen, zu leben.Der Moment wird kommen. Ich werde nach und nach aufhören und höchstens noch drei Jahre lang beruflich auftreten. Die eine Sache ist, von einem Theater zum anderen zu reisen, wie wir es so viele Jahre gemacht haben. Aber etwas Anderes ist es, wenn ich in irgendeine Stadt in Europa reise und dort bei einem Benefizkonzert auftrete. Ich werde nicht in der „Karriere-Maschinerie“ bleiben, denn dazu habe ich nicht mehr die Kraft. Aber die Kraft, um auf der Bühne zu stehen und zu singen, die habe ich noch. Ich werde es jedenfalls versuchen.Ich habe das mal in einem Buch geschrieben: Unter der Dusche hatte ich meine besten Darbietungen. Die Akustik ist einfach fantastisch dort. Natürlich singe ich unter der Dusche, nicht unbedingt Tosca, aber etwas, das ich gerade im Ohr habe, wie ein Lied aus dem Radio. Eines ist mir klargeworden: Wenn man unter der Dusche singt, ist man glücklich.ZUR PERSON: José Carreras ist ein gefeierter Tenor. Von Wien über München und London bis New York oder Tokio begeisterte er das Opernpublikum. In den 1990er Jahren bildete er mit Luciano Pavarotti und Placido Domingo „Die drei Tenöre“. 1987 erkrankte er an Leukämie und setzt sich seitdem für den Kampf gegen die Krankheit ein. Carreras hat zwei Kinder und fünf Enkelkinder und ist begeisterter Fußballfan des FC Barcelona.

apa