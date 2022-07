Justin Bieber setzt Welttournee am 31. Juli in Italien fort

Der kanadische Popstar Justin Bieber will seine „Justice World Tour“ am 31. Juli bei einem Festival im italienischen Lucca fortsetzen. „Justin wird eine Reihe von europäischen Festivals besuchen und seine internationale Welttournee mit Auftritten in Südamerika, Südafrika, dem Nahen Osten, Asien, Australien und Neuseeland fortsetzen, bevor er 2023 nach Europa zurückkehrt“, teilte das Team des 28-Jährigen am Dienstag mit.