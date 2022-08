Klangbilder der Vergangenheit

Am 1. September setzen die Mezzosopranistin Magdalena Kozena und der Pianist Yefim Bronfman die Reihe „classic“ des südtirol festivals merano . meran im Kursaal fort. Brahms-Lieder aus der deutschen Romantik treffen in diesem außergewöhnlichen Konzert auf 3 Zyklen osteuropäischer Komponisten: Modest Mussorgskys musikalische „Kinderstube“, Bela Bartóks „Dorfszenen“ mit Volksliedern aus der Slowakei, die er bei seinen Feldforschungen mit einem tragbaren Edison-Phonographen aufgezeichnet hatte und Dimitri Schostakowitschs satirische Romanzen nach Gedichten des vorrevolutionären Autors Sascha Tschorny, der reaktionäre Spießbürger in Russland mit beißendem Hohn überzieht. Beginn: 20.30 Uhr.Die in der tschechischen Stadt Brünn geborene Magdalena Kožená studierte Gesang und Klavier am Konservatorium in Brünn und bei Eva Blahová an der Akademie der Darstellenden Künste in Bratislava. Sie ist Preisträgerin mehrerer bedeutender Preise in der Tschechischen Republik und in der ganzen Welt und machte 1995 als Gewinnerin des 6.Internationalen Mozart-Wettbewerbs in Salzburg auf sich aufmerksam. Magdalena Kožená wurde 1999 von der Deutschen Grammophon als Exklusivkünstlerin unter Vertrag genommen und spielte dort ihr erstes Album mit Bach-Arien für das Archiv- Label ein. Darauf folgte ihr Recital-Debüt, ein Album mit Liedern von Dvoák, Janácek und Martinu, das 2001 auf dem gelben Label der Deutschen Grammophon erschien.Im selben Jahr wurde sie mit dem Gramophone Solo Vocal Award ausgezeichnet. 2004 wurde Magdalena Kožená von Gramophone zur Künstlerin des Jahres nominiert und hat seitdem zahlreiche weitere Auszeichnungen erhalten, darunter den Echo Klassik, den Record Academy Prize Tokyo und den Diapason d'or. Im Jahr 2017 wechselte sie zum angesehenen niederländischen Klassiklabel Pentatone und publizierte im Mai 2019 ihr Debütalbum für diese Marke: „Il Giardino dei sospiri„ mit einer Sammlung mit Auszügen aus weltlichen Kantaten über die tragische Liebe, begleitet von dem Cembalisten Václav Luks und dem tschechischen Barockorchester Collegium 1704. Zu ihren Recitalpartnern gehören die Pianisten Daniel Barenboim, Yefim Bronfman, András Schiff und Mitsuko Uchida. Ihr Verständnis für die historische Aufführungspraxis hat sie in Zusammenarbeit mit herausragenden Originalklang-Ensembles wie dem Venice Baroque Orchestra, dem Orchestra of the Age of Enlightenment, Il Giardino Armonico, Les Musiciens du Louvre, La Cetra Barockorchester Basel und Le Concert d'Astrée weiter vertieft.Yefim Bronfman gehört zu den wenigen Künstlern, die regelmäßig von Festivals, Orchestern, Dirigenten und Konzertreihen umworben werden und gilt als einer der international anerkanntesten Pianisten der Gegenwart. Der für seine Solo-, Kammermusik- und Orchestereinspielungen weltweit gepriesene Pianist wurde für sechs Grammy-Awards nominiert und gewann diesen Preis 1997 zusammen mit Esa-Pekka Salonen und dem Los Angeles Philharmonic für die Einspielung der Klavierkonzerte von Bartók.Yefim Bronfman wurde in Taschkent in der Sowjetunion geboren und wanderte 1973 mit seiner Familie nach Israel aus. In den USA setzte er seine Ausbildung an der Juilliard School, an der Marlboro School of Music und am Curtis Institute of Music fort. Er erhielt den Avery-Fisher-Preis, eine der höchsten Auszeichnungen für US-amerikanische Musikerinnen und Musiker und wurde 2010 mit dem Jean-Gimbel-Lane-Preis der Northwestern University sowie 2015 mit der Ehrendoktorwürde der Manhattan School of Music geehrt.