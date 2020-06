KLANGfeste 2020 starten am 8. Juli etwas anders

Das Programm

Der Anspruch ist seit 21 Jahren immer noch derselbe: neue, frische Musik aus verschiedensten Genres, höchstes musikalisches Niveau, ohne auf Unterhaltung zu verzichten – genau die richtige Mischung für einen anregenden Sommerabend in der besonderen Schlossatmosphäre. Von Flamenco-Gitarren und alpenländischen Klangräumen über wilde Pop-Interpretationen eines klassischen Streichquartetts und schräge Brass-Klänge aus Österreichbis hin zu experimentierfreudigen Streichern und zeitgemäßem Crossover-Sound – das ist Vielfalt pur. Allen Ensembles gemeinsam jedoch ist die unbändige Spielfreude, die jedes Konzert zum Erlebnis werden lässt.Das Südtiroler Kulturinstitut als Veranstalter hat allen Widrigkeiten zum Trotz und unter Einhaltung aller Auflagen zum Schutz der Gesundheit einen Weg gefunden, die Konzerte der KLANGfeste auch in diesemschwierigen Kultursommer stattfinden zu lassen. Ermöglicht wurde dies durch die Flexibilität der eingeladenen Musikerinnen und Musiker, durch die Zusammenarbeit mit der Stiftung Bozner Schlösser und dem Kuratorium Schloss Kastelbell.KLANGfeste 2020 wurde am 18. Juni anlässlich des „Testkonzertes“ mit Manuel Randi und Marco Stagni zum Kultur-Neustart im Waltherhaus offiziell vorgestellt.Las Migas: „Sounds from Spain“ – Ein Crossover von Flamenco bis JazzDonnerstag, 9. Juli: Schloss Runkelstein, BozenFeuerbach Quartett: „Born to be child“ – Kammermusik neu gedachtMontag, 13. Juli: Schloss Runkelstein, BozenDienstag, 14. Juli: Schloss Kastelbellcordes y butons: “Gimpl“ – Saiten und KnöpfeMittwoch, 15. Juli : Schloss Runkelstein, BozenWieder, Gansch & Paul: „Ménage à trois“ – Der etwas andere BläsersoundMittwoch, 22. Juli: Schloss Runkelstein, BozenDonauwellenreiter: „Delta“ – Zeitgemäßer Crossover-SoundDonnerstag, 23. Juli: Schloss Runkelstein, BozenBartolomeyBittmann: „Dynamo“ – Progressive strings ViennaBeginn der Konzerte ist jeweils 20.30 Uhr.Infos und Karten: www.klangfeste.org, Südtiroler Kulturinstitut, Schlernstraße 1 Bozen, Tel. 0471 313 800, [email protected] Reservierung erforderlich.

