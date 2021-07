Klangforum Wien bei Gustav Mahler Musikwochen in Toblach

Seit seiner Gründung durch Beat Furrer im Jahr 1985 schreibt das vielfach ausgezeichnete Klangforum Wien Ensemble bis heute Musikgeschichte. Mit Uraufführungen von bereits rund 600 Werken von Komponisten aus 4 Kontinenten, einer umfangreichen Diskografie von mehr als 90 Tonträgern und Auftritten in den bedeutendsten Konzert- und Opernhäusern sowie bei jungen engagierten Initiativen und großen Festivals in Europa, Amerika und Asien.In gegenseitig bereichernder Zusammenarbeit mit den maßgeblichen Komponisten sind über die Jahre hinweg tiefe, prägende Künstlerfreundschaften gewachsen. Seit 2009 widmet sich das Ensemble im Rahmen einer kollektiven Professur an der Kunstuniversität Graz der Weitergabe von Ausdrucksformen und Spieltechniken an eine neue Generation von Kunstschaffenden.Seit 1. Januar 2020 ist Peter Paul Kainrath neuer Intendant des Ensembles.Das Klangforum Wien dankt der Südtiroler Landesregierung für die Unterstützung des erweiterten Bundesländerzyklus.Montag, 19. Juli, 18.00 UhrGustav Mahler Saal, Euregio Kulturzentrum ToblachKlangforum WienEmilio Pomàrico, DirigentChristina Daletska, AltKammermusik op. 24, Nr. 1 mit Finale 19215 Orchesterstücke op. 16 (Kammerorchesterfassung A. Schönberg)„Reibung“ (UA)Streichquartett abbozzo IV