Das Konzert verbindet traditionelle Wurzeln mit modernen Einflüssen und bietet Besucherinnen und Besuchern die Möglichkeit, innovative Volksmusik in einem einzigartigen Ambiente zu erleben.<BR \/><BR \/><h3>\r\nEin Konzertabend voller musikalischer Vielfalt<\/h3>Mit ihrem Programm „NAU“ präsentiert die Formation Maxjoseph einen frischen und zeitgemäßen Zugang zur alpenländischen Musiktradition. Die vier Musiker verbinden gekonnt Elemente der Volksmusik mit Einflüssen aus Klassik, Jazz und zeitgenössischer Kammermusik und schaffen dadurch einen unverwechselbaren Klang.<BR \/><BR \/>Feinsinnige Arrangements, virtuose Instrumentalpassagen und überraschende musikalische Wendungen prägen das Konzertprogramm. Dabei entstehen Klanglandschaften, die vertraut wirken und gleichzeitig neue Perspektiven eröffnen. Das Publikum darf sich auf ein abwechslungsreiches Musikerlebnis freuen, das Tradition und Innovation auf beeindruckende Weise miteinander verbindet.<BR \/><BR \/>Die Veranstaltung findet am 24. Juni 2026 um 20:30 Uhr auf Schloss Runkelstein in Bozen statt und verspricht einen stimmungsvollen Sommerabend in historischer Atmosphäre.<BR \/><BR \/>Alle Informationen zur <a href="https:\/\/kultur.bz.it\/de\/veranstaltung\/klangfestemusicali-2026-maxjoseph-nau-e307407" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Veranstaltung gibt es hier<\/a>.<BR \/><BR \/><h3>\r\nEinkaufen und Entdecken in Bozen<\/h3>Vor dem Konzert bietet sich die Gelegenheit, die Landeshauptstadt Südtirols näher kennenzulernen. Die Bozner Innenstadt begeistert mit ihren historischen Gassen, vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten und einem abwechslungsreichen Angebot für unterschiedliche Interessen.<BR \/><BR \/>Bei Smartys Moiré Fashion Bozen finden Modebegeisterte aktuelle Trends, stilvolle Kleidung und individuelle Looks für verschiedene Anlässe. <a href="https:\/\/shopping.st\/de\/geschaeft\/smartys-moire-fashion-bozen-p7874" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen gibt es hier<\/a>.<BR \/><BR \/>Wer auf der Suche nach hochwertigem Schmuck, besonderen Geschenkideen oder handwerklicher Goldschmiedekunst ist, wird bei Goldschmied Hartmann Bozen fündig. <a href="https:\/\/shopping.st\/de\/geschaeft\/goldschmied-hartmann-bozen-p11078" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr dazu hier<\/a>.<BR \/><BR \/>Für erholsamen Schlaf und individuelle Schlaflösungen bietet Sirio Matratzen Bozen eine kompetente Anlaufstelle mit einem vielfältigen Sortiment rund um das Thema Schlafkomfort. <a href="https:\/\/shopping.st\/de\/geschaeft\/sirio-matratzen-bozen-p17127" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen finden Sie hier<\/a>.<BR \/><BR \/><h3>\r\nGenussvolle Momente vor dem Konzert<\/h3>Auch kulinarisch hat Bozen einiges zu bieten. Ob entspannter Aperitif, gemütliche Kaffeepause oder schnelle Stärkung vor dem Konzert – die Stadt hält für jeden Geschmack das passende Angebot bereit.<BR \/><BR \/>Die Salinas Lounge Bar Bozen lädt mit ihrem stilvollen Ambiente zu entspannten Genussmomenten ein und ist ein beliebter Treffpunkt für Einheimische und Gäste. <a href="https:\/\/restaurants.st\/de\/gastronomie\/salinas-lounge-bar-bozen-p11034" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen gibt es hier<\/a>.<BR \/><BR \/>Im Café Riesen Bozen genießen Besucherinnen und Besucher klassische Kaffeehauskultur und eine angenehme Atmosphäre mitten im Herzen der Stadt. <a href="https:\/\/restaurants.st\/de\/gastronomie\/cafe-riesen-bozen-p11037" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr dazu hier<\/a>.<BR \/><BR \/>Wer vor dem Konzert eine unkomplizierte Mahlzeit bevorzugt, findet bei Mair Fast Food Bozen eine praktische Möglichkeit für eine schnelle und schmackhafte Stärkung. <a href="https:\/\/restaurants.st\/de\/gastronomie\/mair-fast-food-bozen-p45092" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen gibt es hier<\/a>.<BR \/><BR \/><h3>\r\nKultur, Genuss und Stadtleben perfekt kombiniert<\/h3>Die KLANGfesteMUSICALI zählen zu den kulturellen Höhepunkten des Südtiroler Sommers. Das Konzert von Maxjoseph auf Schloss Runkelstein verbindet musikalische Qualität mit einer außergewöhnlichen Veranstaltungskulisse und schafft ein Erlebnis, das weit über ein klassisches Konzert hinausgeht.<BR \/><BR \/>Wer den Abend mit einem Stadtbummel, einem Einkaufsbesuch oder kulinarischen Genüssen kombiniert, kann Bozen von seiner besonders vielseitigen Seite kennenlernen. Die Mischung aus Kultur, Lebensfreude und sommerlicher Atmosphäre macht diesen Konzertabend zu einem besonderen Erlebnis für Musikliebhaberinnen und Musikliebhaber.<BR \/><BR \/>Mit ihrem Programm „NAU“ zeigen Maxjoseph eindrucksvoll, wie spannend und facettenreich moderne Volksmusik heute klingen kann. Ein Sommerabend voller Inspiration, Klangvielfalt und besonderer Momente ist garantiert.