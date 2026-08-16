Die Filme stellen drei weltweit gefeierte Künstlerinnen vor, die im Live-Programm des südtirol festival zu hören sein werden, welches am 20. August vom Kammerorchester Basel unter der Dirigentin Bar Avni und mit dem Pianisten Fazıl Say eröffnet wird. Am 7. September präsentieren das Mahler Chamber Orchestra und Yuja Wang unter Teddy Abrams Werke von Barber, Copland und Prokofiev, am 10. September hat die Staatskapelle Dresden mit dem Dirigenten Daniele Gatti und der Pianistin Beatrice Rana hingegen die „Egmont“-Ouvertüre und das 4. Klavierkonzert von Beethoven sowie die 2. Sinfonie von Brahms im Gepäck.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1345398_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Am 12. September bilden drei Suiten von Johann Sebastian Bach das Fundament einer Matinee mit der Violoncellistin Anastasia Kobekina im Pavillon des Fleurs. Daneben finden auch Vladimir Kobekins Satire „Das Narrenschiff“ und zwei Miniaturen ihren Platz: die Antiphon „O frondens virga“ von Hildegard von Bingen und der „Song for Ainola“, den der Indie-Rock-Gitarrist Bryce Dessner am Tuusulasee bei Helsinki komponierte, wo sich Jean Sibelius 1903, auf der Suche nach Ruhe und Frieden, ein Landhaus errichten ließ.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1345401_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Mehr Informationen unter: <a href="https:\/\/www.meranofestival.com\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.meranofestival.com<\/a>