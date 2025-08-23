Im Sommer 1858 trifft Johannes Brahms in Göttingen Agathe von Siebold, an die das vielfach ausgezeichnete französische Quatuor Agate in seinem Namen erinnert. Das junge Ensemble stellt sich in der Reihe „young artists portrait“ des südtirol festival meran in zwei Konzerten vor. <BR \/><BR \/>Das Programm beginnt am 24. August um 20.30 Uhr auf Schloss Schenna mit dem dritten Streichquartett von Brahms und dem dritten Streichquartett von Erich Wolfgang Korngold. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1202313_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Im zweiten Konzert – am 25. August um 20.30 Uhr auf Schloss Baslan in Tscherms – huldigt der finanziell ausgelaugte Mozart mit seinem D-Dur-Quartett dem König von Preußen, der auch ein möglicher Geldgeber ist. Der Abschluss dieses Gastspiels ist französisch – mit einem 1919 entstandenen Stück der Komponistin Germaine Tailleferre und Ravels am 4. März 1904 uraufgeführtem F-Dur-Quartett, in dem Haydns Wiener Klassik auf die Klangexperimente und „musikalischen Konstruktionen“ des Impressionismus trifft.<BR \/><BR \/>Am 26. August erwartet das südtirol festival meran dann Besuch aus Australien: Im Kursaal spielt an diesem Tag – zum ersten Mal in der Geschichte des Festivals – das von Jaime Martín dirigierte Melbourne Symphony Orchestra mit dem Pianisten Behzod Abduraimov. Auf dem Programm stehen Margareth Sutherlands sinfonisches Klangbild „Haunted Hills“, Tschaikowskys erstes Klavierkonzert und die 6. Sinfonie von Dvorák. Beginn: 20.30 Uhr<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1202316_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Am 27. August präsentieren die von Alexander Gilman geleiteten LGT Young Soloists die Uraufführung des vom südtirol festival meran in Auftrag gegebenen Werks „Dolomiten , bleiche Berge“ von Rachel Portman. Für den Soundtrack der Literaturverfilmung „Emma“ wurde die Komponistin 1997 mit einem Academy Award (Oscar) für die beste Filmmusik ausgezeichnet. Sie komponierte die Musik für Filme wie „The Manchurian Candidate“ (mit Denzel Washington und Meryl Streep) oder „Chocolat“ (mit Juliette Binoche). „Dolomiten , bleiche Berge“ erscheint in einer Einspielung mit den LGT Young Soloists bei Sony Music.