Konzert abgesagt: Positiver Corona-Test bei Kiss-Frontmann Stanley

Alle Bandmitglieder und die Crew seien vollständig geimpft gewesen und hätten Hygieneregeln befolgt, teilte die Band auf Twitter mit.Die Rocker hätten im Rahmen ihrer „End Of The Road“-Tour im US-Staat Pennsylvania auftreten sollen.Der 69-jährige Sänger schrieb, er habe grippeähnliche Beschwerden gehabt, aber mehrere Tests seien zunächst negativ gewesen. Erst am gestrigen Donnerstagnachmittag sei ein Test positiv ausgefallen.

