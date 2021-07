Konzert: Andrea Götsch und „I Virtuosi Italiani“ performen in Kaltern

Als 8-Jährige begann Andrea Götsch ganz bescheiden an der Musikschule Lana, studierte dann am Konservatorium in Bozen, an der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien, an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien und am Mozarteum in Salzburg.Alle akademischen Abschlüsse bestand sie „mit Auszeichnung“. Sie gewann zahlreiche Wettbewerbe und spielte bei namhaften Orchestern, bis ihr vor knapp einem Jahr der große Sprung gelang, indem sie beim Wiener Staatsopernorchester, beziehungsweise bei den Wiener Philharmonikern, als erste Frau im Klarinettenregister aufgenommen wurde.Dieses Ausnahmetalent wird zusammen mit dem feinen Streichorchester „I Virtuosi Italiani“ im Vereinshaus auftreten.Das Konzert findet am Samstag, 10. Juli um 20.30 Uhr im Vereinshaus in Kaltern statt.Der Eintritt beträgt 15 € für Erwachsene, 10 € für Mitglieder und 5 € für Kinder/Jugendliche.Aufgrund der geltenden Bestimmungen sind die Plätze begrenzt.Reservierte Karten müssen bis 15 Minuten vor Konzertbeginn an der Abendkasse abgeholt werden, falls sie nicht vorab bezahlt worden sind. Ansonsten werden sie bei entsprechender Nachfrage vergeben.

