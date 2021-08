Konzert: „Die Schöpfung“ von Joseph Haydn

Die Stadtpfarrkirche „Maria im Moos“ von Sterzing ist zu einem Fixpunkt für ein besonderes Konzert der Brixner Initiative Musik & Kirche geworden: Seit über 10 Jahren werden dort herausragende Aufführungen dargeboten.Heuer ist in das Oratorium „Die Schöpfung“ von Joseph Haydn zu erleben. Chor und Solisten der Wiltener Sängerknaben und die Academia Jacobus Stainer, unter der Leitung von Johannes Stecher, bürgen für eine engagierte und kompetente Aufführung.Die weiteren Solisten sind Vanessa Waldhart (Eva), David Kerber (Uriel), Oliver Sailer (Raphael) und Florian Spiess (Adam).Joseph Haydns Oratorium Die Schöpfung ist ein Bekenntnis zum Schöpfer, zur Natur und zum Menschen. Das Orchester mit reicher Bläserbesetzung bietet in verblüffender Vielfalt unterschiedliche Klangmischungen. Die 3 Solisten in der Gestalt der Erzengel Gabriel, Uriel und Raphael erzählen den biblischen Bericht. Die Entstehung des Universums und der Erde, die Schönheit der Natur, der Pflanzen und Tiere werden staunend und freudig von ihnen miterlebt. Im dritten Teil des Oratoriums lösen die Stimmen des Menschenpaares Adam und Eva die Stimmen der Engel ab und schildern eindrucksvoll die menschliche Liebe.Das Konzert beginnt am heutigen Freitag, 20. August um 20 Uhr in der Pfarrkirche Sterzing.Der Kartenvorverkauf findet in den Tourismusbüros von Sterzing und Brixen statt. Vormerkungen können ebenfalls dort vorgenommen werden.Die grüne Bescheinigung ist erforderlich.

stol