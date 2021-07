Konzertreihe „Voices“ in der UFO-Arena: Singer-Songwriterinnen-Edition

Ein Abend, 2 Siegerinnen des Upload-Festivals, 3 besondere Stimmen:Medea Hinteregger ist Sängerin und Multi-Instrumentalistin aus Brixen. In ihrer Stimme hallt der Soul ihrer Vorbilder Amy Winehouse und Etta James nach, doch sie verwandelt jeden Song in ihre eigene Version.Hinter dem geheimnisvollen Namen „Helianth“ verbirgt sich eine junge Sängerin mit italienischen Wurzeln, einer einzigartiger Stimme und bewegenden Texten. Mit ihren Songs schafft sie es, unmittelbare, unverfälschte und gerade deshalb erfrischende (Klang)Welten zu erschaffen. Helianth legt großen Wert darauf, mit ihrer Musik nicht nur auf ein Genre reduziert zu werden. Die Inspiration für ihre leidenschaftlichen Songs holt sich die Künstlerin in der Natur und im Alltag.Die Gewinnerin der 12. Ausgabe des Euregio-Musikwettbewerbs 2020 für Musiker aus Tirol, Südtirol und Trentino heißt Marion Moroder aus St. Ulrich. Die 20-jährige Singer- Songwriterin sicherte sich den ersten Platz mit ihrer unglaublichen Stimme und überzeugte die Upload-Jury mit puren, intensiven Klängen im Stil des amerikanischen Folk. „Die Musik ist für mich ein Zufluchtsort, wo ich meine Gefühle und meine Leidenschaft freien Lauf lassen kann.“Die 3 Künstlerinnen teilen sich am kommenden Mittwoch die Bühne in der UFO-Arena. Konzertbeginn ist um 20.30 Uhr.

