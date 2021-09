Lady Gaga tritt in Wiener Einkaufszentren auf- mit Streaming-Liveübertragung

Einer der größten Popstars der Gegenwart beehrt demnächst 2 österreichische Einkaufszentren: Lady Gaga wird am 30. September sowohl im Wiener Donauzentrum (DZ) als auch in der in Niederösterreich gelegenen Shopping City Süd (SCS) konzertieren – in Form eines Livestreams.Möglich macht das ein Exklusivauftritt der Sängerin für den international vertretenen Centerbetreiber Westfield, der auch das DZ und die SCS betreibt.Insgesamt wird der Gaga-Auftritt mit ausgewählten Songs ihres mit Tony Bennet eingespielten neuen Duettalbums „Love For Sale“ weltweit in 21 Westfield-Standorten gezeigt.Die betreffenden Einkaufstempel richten dafür spezielle Fanzonen ein, für die man nach einer Registrierung kostenlose Onlinetickets reservieren kann.Im Donauzentrum liegt die Kapazität bei rund 150 Menschen, bei der SCS – hier liegt der Fanbereich outdoor – bei unter 500 Personen. Wer keine Gratiskarte ergattert, kann sich ebenfalls anmelden und den Konzertstream zu Hause schauen.

apa