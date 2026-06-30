Der Lange Mittwoch gehört seit Jahren zu den beliebtesten Sommerveranstaltungen an der Südtiroler Weinstraße. Jeden Mittwochabend im Juli und August verwandelt sich das Dorfzentrum von St. Michael in eine lebendige Flaniermeile mit verlängerten Öffnungszeiten, abwechslungsreichem Rahmenprogramm und zahlreichen kulinarischen Angeboten.<BR \/><BR \/><h3>\r\nSommerflair im Herzen von Eppan<\/h3>Während die Geschäfte bis in die Abendstunden geöffnet bleiben, laden Straßenkünstler, Live-Bands und Vereine zum Verweilen ein. Ergänzt wird das Programm durch Foodtrucks, kreative Aktionen und ein stimmungsvolles Ambiente, das den Ortskern in einen Treffpunkt für die ganze Familie verwandelt.<BR \/><BR \/>Ob beim entspannten Einkaufsbummel, einem Glas Wein oder beim Genießen regionaler Spezialitäten – der Lange Mittwoch verbindet mediterranes Lebensgefühl mit Südtiroler Gastfreundschaft und macht jeden Abend zu einem besonderen Erlebnis.<BR \/><BR \/>Der Lange Mittwoch findet <b>jeden Mittwoch vom 1. Juli bis 26. August 2026<\/b> im Dorfzentrum von <b>St. Michael | Eppan<\/b> statt. Die Veranstaltung beginnt jeweils um <b>19:00 Uhr<\/b> und endet um <b>23:00 Uhr<\/b>. Der <b>Eintritt ist kostenlos<\/b>. Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit Musik, Street Artists, lokalen Vereinen, verlängerten Einkaufszeiten und kulinarischen Angeboten. Weitere Informationen sind über den Tourismusverein Eppan erhältlich.<BR \/><BR \/><h3>\r\nEinkaufen in Eppan zwischen Stil, Sport und regionalem Genuss<\/h3>Wer den Langen Mittwoch mit einem Einkaufsbummel verbindet, entdeckt zahlreiche Fachgeschäfte im Zentrum von St. Michael.<BR \/><BR \/>Die <b>Boutique Papillon<\/b> begeistert mit modischer Damenbekleidung und stilvollen Accessoires. Persönliche Beratung und aktuelle Trends machen das Geschäft zu einer beliebten Adresse für Modebewusste.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/shopping.st\/de\/geschaeft\/boutique-papillon-eppan-a-d-weinstrasse-p6160" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen<\/a>.<BR \/><BR \/>Sportlerinnen, Wanderfreunde und Bergliebhaber finden bei <b>Weger Schuhe und Bergsport<\/b> eine große Auswahl an hochwertigen Schuhen, Outdoorbekleidung und Ausrüstung für Freizeit und Alpinismus.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/shopping.st\/de\/geschaeft\/weger-schuhe-und-bergsport-eppan-a-d-weinstrasse-p6268" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen<\/a>.<BR \/><BR \/>Ein besonderes Einkaufserlebnis bietet außerdem die <b>Brennerei St. Urban<\/b>, die für edle Destillate, Liköre und regionale Spezialitäten bekannt ist. Besucher erhalten spannende Einblicke in die traditionelle Brennkunst und finden hochwertige Genussprodukte aus Südtirol.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/shopping.st\/de\/geschaeft\/brennerei-st-urban-eppan-a-d-weinstrasse-p6340" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen<\/a>.<BR \/><BR \/><h3>\r\n<b>Kulinarische Empfehlungen für einen genussvollen Sommerabend<\/b><\/h3>Vor oder nach dem Bummel durch die Gassen von St. Michael laden zahlreiche Gastronomiebetriebe zum Verweilen ein.<BR \/><BR \/>Die <b>Jausenstation Kleiner Montiggler See<\/b> überzeugt mit regionalen Spezialitäten und ihrer idyllischen Lage inmitten der Natur. Sie ist ein beliebtes Ziel für alle, die Südtiroler Küche in entspannter Atmosphäre genießen möchten.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/restaurants.st\/de\/gastronomie\/jausenstation-kleiner-montiggler-see-eppan-a-d-weinstrasse-p11245" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen<\/a>.<BR \/><BR \/>Das <b>Bar Pub Route 66<\/b> ist ein beliebter Treffpunkt für einen Aperitif oder einen gemütlichen Ausklang des Abends. Erfrischende Getränke und lockere Atmosphäre machen das Lokal besonders an Sommerabenden attraktiv.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/restaurants.st\/de\/gastronomie\/bar-pub-route-66-eppan-a-d-weinstrasse-p11341" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen<\/a>.<BR \/><BR \/>Tradition und Gastlichkeit verbindet das <b>Restaurant Zur Rose<\/b>, das seine Gäste mit einer abwechslungsreichen Küche und gepflegtem Ambiente empfängt. Es eignet sich ideal für ein entspanntes Abendessen vor oder nach dem Veranstaltungsbesuch.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/restaurants.st\/de\/gastronomie\/restaurant-zur-rose-eppan-eppan-a-d-weinstrasse-p6594" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen<\/a>.<BR \/><BR \/><h3>\r\nSommerabende voller Lebensfreude in Eppan<\/h3>Der Lange Mittwoch zeigt eindrucksvoll, wie lebendig der Sommer in Eppan sein kann. Die Kombination aus verlängerten Einkaufszeiten, musikalischer Unterhaltung, regionaler Kulinarik und abwechslungsreichem Rahmenprogramm macht die Veranstaltungsreihe zu einem beliebten Treffpunkt für Einheimische und Urlaubsgäste gleichermaßen.<BR \/><BR \/>Wer den Abend zusätzlich mit einem Restaurantbesuch oder einem Einkaufsbummel verbindet, erlebt St. Michael von seiner genussvollen und vielseitigen Seite. So entsteht ein stimmiges Gesamterlebnis aus Kultur, Kulinarik und entspanntem Sommerflair, das den Langen Mittwoch zu einem festen Höhepunkt der Saison macht.