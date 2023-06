Lost Zone und Tracy Merano veröffentlichen neue Pop-Ballade

„Die originale Version von ,Other Side‘ gehört definitiv zu den härtesten Songs, welche wir bisher geschrieben haben, allerdings ist der Grundkern des Titels sehr emotional. Es geht darum, dass einen diese eine wichtige Person immer wieder auf die ,andere Seite‘ holt. Uns gefiel deshalb die Idee die Kombination von einer Männer- und Frauenstimme auszuprobieren. Wir schrieben Tracy einfach mal an, schickten ihr die Demo und sie hatte sofort Bock auf das Projekt“, so Florian der Sänger der Band.Das Musikvideo drehten die Jungs, wie auch schon „Burst Like Dynamite – Acoustic“, im Pavillon des Fleurs in Meran und sie wurden von verschiedenen Sessionmusikern auf dem Klavier, Violine und auch auf der Akustikgitarre unterstützt.„Im Juli 2023 erscheint das Album ,Resilience – Full Circle‘, welches neben den 2 neuen Akustikversionen auch noch einige Weitere beinhalten wird. Ihr dürft also gerne gespannt bleiben“, verrät Bassist Andre.Der Song lässt sich auf allen gängigen Streaming Portalen finden und wer das Musikvideo gerne sehen möchte, sollte unbedingt bei den Jungs auf YouTube vorbeischauen.