Ludovico Einaudi : Summer Tour

Für seine Live-Auftritte wählt Ludovico Einaudi oft außergewöhnliche Locations. So auch in diesem Sommer, wo er am 25. Juli auf dem Kronplatz ein Konzert geben wird. Nach langen Lockdowns legt der Komponist und Pianist seinen Neustart in die Natur, die wohl auch die geheime Zutat ist, um seine zauberhafte Musik zur Gänze genießen zu können.Die Musik seines aktuellen Albums „Seven Days Walking“ ist im Winter 2019 auf seinen Reisen um den ganzen Globus entstanden, genauso wie die Musik für die Oscarprämierten Filme Nomadland und The Father.Jetzt, nun alles neu startet und vieles neu entstehen wird, bringt Ludovico Einaudi seine Musik hinaus in die Natur und lädt sein Publikum ein, beides gemeinsam mit ihm in vollen Zügen zu genießen und im wahrsten Sinne des Wortes den Einklang mit der Natur erleben.KRONPLATZ, Bruneckam 25. Juli, um 18:30 UhrAuffahrt mit der Seilbahn Reischach/Bruneck ab 16UhrDer Konzertort ist über die Seilbahn ab Bruneck/Reischach erreichbar.Die Bergfahrt ist ab 16 Uhr möglich.Das Konzert beginnt um 18.30 UhrDie letzte Talfahrt nach Bruneck/Reischach ist um 22 Uhr.Kostenlose Parkmöglichkeit gibt es an der Talstation in Reischach.Der Zugang zum Konzert ist möglich mit- gültigem CoronaPass oder Green Pass, PCR oder Antigentest, nicht älter als 48 Stunden- Mund- und Nasenschutz, bei der Auffahrt auf den Kronplatz- Reservierung und namentlichem TicketAlle Konzertbesucher sind gebeten, sich an die Schutz- und Hygienemaßnahmen zu halten.Das Konzert findet 2.275 m Meereshöhe ohne Konzertbestuhlung statt, es wird daher folgende Ausstattung dringend empfohlen- gut isolierte Picknickdecken und/oder Sitzkissen- der Location entsprechende warme wetterfeste Kleidung und Regenschutz mitzubringen.

