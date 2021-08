Mahler Akademie: Die letzten Konzerte

Mit Meisterkursen und Sinfoniekonzert hat die Mahler Akademie das Bolzano Festival eröffnet, mit den kostenlosen Kammerkonzerten am 6. und 7. August in Bozen geht dieses erste Programmelement zu Ende.In deren Zentrum stehen einmal mehr die unerhört reiche Welt der böhmischen Musik, sowie der Wiener Originalklang, wobei Spieltechniken des 19. Jahrhunderts angewendet werden, die das aufgeführte Repertoire in ganz neuem musikalischem Gewand erklingen lassen. Die Konzerte finden bei freiem Eintritt statt, jedoch sind Reservierung und vor allem der Green Pass verpflichtend für den Zutritt. Neben 3 Terminen im Merkantilgebäude (Freitag 18 und 20:30 Uhr, Samstag 11Uhr), finden auch Konzerte in der Kirche St. Johann im Dorf sowie im Park des Palais Toggenburg statt.Die ersten Konzerte finden am Freitag, 6. August um 18 und 20:30 Uhr im Merkantilgebäude, in der Silbergasse 6, statt.Das zweite Konzert findet um 10 Uhr in der Kirche St. Johann im Dorf, in der St.-Johann-Gasse, statt.Das dritte Konzert findet um 11 Uhr im Merkantilgebäude, in der Silbergasse 6, statt.Das vierte Konzert findet um 12:15 Uhr im Toggenburg Park, in der Franziskanergasse 2, statt.

