Maia Music Festival: Andreas Gabalier und Mark Forster kommen nach Südtirol

Für das Konzert von Andreas Gabalier in Meran werden nur 8000 Tickets aufgelegt. Es wird das einzige Konzert von ihm im Umkreis von weit über 200 Kilometern sein und neben dem Großkonzert in München mit über 100.000 Besuchern einer der wenigen Auftritte des Künstlers im südlichen deutschen Sprachraum. Da große Besucherströme aus Österreich und Deutschland erwartet werden, sollten sich die Fans die Tickets frühzeitig besorgen. Andreas Gabaliers beispiellose Musikkarriere bis hierhin war ein steiler Aufstieg, den nur er so mühelos aussehen lassen konnte. Sie ist aber auch das Ergebnis einer schier grenzenlosen Vision, die Andreas Gabalier vollends auslebt. Die Energie die man gibt, erhält man zurück. Sein einzigartiger Volks-Rock'n'Roll ist von ihm ersonnen worden um die Menschen zusammen zu führen und gemeinsam das Leben und die Liebe zu zelebrieren, dem Alltag zu entfliehen und die beste Zeit zu haben. Denn grundsätzlich geht ohne Liebe bei Andreas Gabalier nichts. Sie ist der Motor in allem was er tut: die Liebe zur Musik, die Liebe zu den Bergen, die Liebe zu den Menschen.Das Konzert von Andreas Gabalier findet am 7. Juli 2022 auf dem Pferderennplatz in Meran statt.Mit über 50 fast ausnahmslos ausverkauften Shows war 2019 ein grandioses Konzertjahr für Mark Forster und seine Fans. Der sympathische Musiker begeisterte mit einer ausgefeilten Show und vielen kleinen Überraschungen. Anknüpfend an den großen Erfolg der dreiteiligen LIEBE Tour 2019 gibt es 2022 eine Fortsetzung. Mark Forster ist ein Künstler des Kleinen und des Großen, des vergänglichen Moments und der bleibenden Erinnerung an musikalisches Glück. Um dieses Glück und die besonderen Momente mit seinem Publikum zu teilen, kommt er 2022 erneut auf Open Air Tour durch Deutschland, Österreich, die Schweiz - und Südtirol.Das Konzert von Mark Forster findet am 8. Juli 2022 auf dem Pferderennplatz in Meran statt.Der Kartenvorverkauf beginnt am 5. Oktober um 10 Uhr in allen Athesia Buchhandlungen. Tickets können auch online erworben werden.

