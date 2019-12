Mariah Carey: Neues Musikvideo zu ihrem Weihnachtshit

25 Jahre nach dem Erscheinen ihres Weihnachtssongs „All I Want For Christmas Is You“ hat Mariah Carey ein neues Musikvideo veröffentlicht. In dem Clip, den sie am Freitag auf Youtube postete, sind auch ihre achtjährigen Zwillinge Moroccan und Monroe zu sehen.