Martin Perkmann veröffentlicht 5 „verloren geglaubte Lieder“

Viele seiner Songs konnte Martin in den letzten Jahren selbst veröffentlichen, einige Songs fanden ihren Weg nach Deutschland und Österreich und wurden von anderen Interpreten veröffentlicht. Nun hat Martin die Schublade mit all jenen Songs geöffnet, die noch keine Gelegenheit gefunden haben das Licht der Welt zu erblicken. Einige davon hat er herausgeholt, abgestaubt und zum Leben erweckt.„Ich habe jede Menge Songs geschrieben…einfach so…mit akustischer Gitarre oder Klavier…und genau so hab ich sie dann irgendwann mal in die Schublade gepackt. Und genau so möchte ich sie jetzt wieder heraus holen und präsentieren. Es soll nicht um ausgefeilte Arrangements gehen. Es soll sich nichts um den Zeitgeist drehen. Ich möchte die Songs an sich in den Vordergrund stellen - in ihrer reinsten Form: Gitarre, Klavier, Stimme.“5 der verloren geglaubten Lieder hören wir auf der neuen EP „Lost Songs“. Dabei entdecken wir viele neue Facetten eines Musikers, den wir so noch nie gehört haben und gerne neu kennen lernen.„Lost Songs“ erscheint als EP am 15. Oktober 2021 auf allen Download- und Streaming-Portalen.

