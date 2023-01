Max von Milland gleich zweimal im deutschen Fernsehen

Albumpräsentation mit Spontankonzert

Am kommenden Freitag erscheint das 5. Studioalbum „Eisack“ des Südtiroler Sängers Max von Milland – Grund genug, um die neuen Songs nicht nur im Radio, sondern auch in renommierten TV-Sendungen vorzustellen.In dieser Woche ist Max von Milland gleich in 2 bekannten Formaten zu sehen: Am Mittwoch ist er im ARD Morgenmagazin zu Gast (Sendezeit: 5:30 – 9:00 Uhr) und am Donnerstag im Bayerischen Fernsehen in der Abendschau (Sendezeit: 18:00 – 18:30 Uhr).Dort wird der Musiker den Moderatoren nicht nur Rede und Antwort zu seinen neuesten Songs stehen, sondern diese auch live performen. Die neue Single aus dem gleichnamigen Album „Eisack“, das übrigens den Namen jenes Flusses trägt, der durch Max Heimatstadt Brixen fließt.Bereits vor 2 Wochen hat der Brixner Musiker einen ersten Song des neuen Albums veröffentlich: „Ciao, Servus, Griass di & Baba“ – das Video dazu, hat die Max von Milland-Band mit Simon Gamper und Teresa Staffler in verschiedenen Locations in Südtirol gedreht. Wer Max von Milland also live sehen möchte, kann sich die Termine der TV-Auftritte jetzt schon rot im Kalender anstreichen.Das fünfte Studioalbum „Eisack“ wird am 3. Februar um 13 Uhr IM Eisack auf der Höhe der „Brimi“-Brücke in Vahrn bei einem kleinen Spontankonzert präsentiert. Der ist Eintritt frei.