Das traditionsreiche Meranojazz Festival zählt zu den kulturellen Höhepunkten des Südtiroler Sommers. Mit den <b>Jazz Academy All Stars<\/b> stehen talentierte Musikerinnen und Musiker auf der Bühne, die das Publikum mit virtuosen Improvisationen, modernen Arrangements und mitreißender Spielfreude begeistern. Die besondere Atmosphäre Merans macht das Konzerterlebnis zusätzlich zu einem echten Sommerhighlight.<h3>\r\nEin Abend im Zeichen des Jazz<\/h3>Das Meranojazz Festival bietet jedes Jahr ein abwechslungsreiches Programm mit renommierten Künstlern und vielversprechenden Nachwuchstalenten. Das Konzert der Jazz Academy All Stars verbindet klassische Jazztradition mit modernen Einflüssen und verspricht einen stimmungsvollen Abend für alle Musikbegeisterten.<BR \/><BR \/>Das Konzert findet <b>am Dienstag, 14. Juli 2026<\/b>, im <b>Foyer des Kursaals Meran<\/b> statt. <b>Beginn ist um 21:00 Uhr<\/b>, der <b>Eintritt ist kostenlos<\/b>.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/kultur.bz.it\/de\/veranstaltung\/meranojazz-festival-2026-jazz-academy-all-stars-e308072" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Alle Infos hier<\/a>.<BR \/><h3>\r\nEinkaufen rund um Meran – Regionalität, Genuss und Qualität<\/h3>Ein Konzertbesuch in Meran lässt sich wunderbar mit einem Einkaufsbummel in der Umgebung verbinden. Ob hochwertige Schuhe oder regionale Spezialitäten – die Region bietet zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten mit persönlicher Beratung.<BR \/><BR \/>Bei <b>Schuhe Schik<\/b> in Algund erwartet Kundinnen und Kunden eine große Auswahl an modischen Schuhen für Damen, Herren und Kinder. Hochwertige Marken und kompetente Beratung machen das Fachgeschäft zu einer beliebten Anlaufstelle.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/shopping.st\/de\/suche?q=Schuhe+Schik+Algund&p=&position=" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen<\/a>.<BR \/><BR \/>Die <b>Hofers Speckstube<\/b> in Dorf Tirol bietet eine große Auswahl an traditionellen Südtiroler Spezialitäten. Speck, Käse und weitere regionale Köstlichkeiten eignen sich hervorragend als Mitbringsel oder zum Genießen zu Hause.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/shopping.st\/de\/geschaeft\/hofers-speckstube-dorf-tirol-p6260" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen<\/a>.<BR \/><BR \/>Auch das <b>Speck Ladele<\/b> in Schenna begeistert Genießer mit einer feinen Auswahl an Speck, Wurstwaren, Käse sowie frischem Fleisch aus der Region. Qualität und authentischer Geschmack stehen hier im Mittelpunkt.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/shopping.st\/de\/geschaeft\/speck-ladele-speck-wurst-kase-und-frischfleisch-schenna-p38566" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen<\/a>.<BR \/><BR \/><h3>\r\nKulinarische Empfehlungen vor und nach dem Konzert<\/h3>Ein gelungener Konzertabend wird durch gutes Essen perfekt ergänzt. Rund um Meran laden verschiedene Gastronomiebetriebe zum Verweilen und Genießen ein.<BR \/><BR \/>Das <b>Bistro Bar Festival<\/b> in Meran ist der ideale Treffpunkt für einen Aperitif, kleine Gerichte oder einen gemütlichen Ausklang des Tages. Die moderne Atmosphäre lädt zum Entspannen ein.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/restaurants.st\/de\/gastronomie\/bistro-bar-festival-meran-p57928" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen<\/a>.<BR \/><BR \/>Die <b>Pizzeria Restaurant Mösl<\/b> verwöhnt ihre Gäste mit knusprigen Pizzen, regionalen Spezialitäten und mediterranen Gerichten. Das gemütliche Ambiente macht das Restaurant zu einer beliebten Adresse für Genießer.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/restaurants.st\/de\/gastronomie\/pizzeria-restaurant-moesl-meran-p11257" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen<\/a>.<BR \/><BR \/>Etwas außerhalb von Meran lädt der <b>Hotel Gasthof Waldschenke<\/b> in Marling zu einer genussvollen Einkehr ein. Saisonale Küche, Südtiroler Gastlichkeit und eine angenehme Atmosphäre sorgen für einen gelungenen Abschluss eines erlebnisreichen Tages.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/restaurants.st\/de\/gastronomie\/hotel-gasthof-waldschenke-marling-p13655" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen<\/a>.<BR \/><BR \/><h3>\r\nJazz, Genuss und mediterranes Flair erleben<\/h3>Das <b>Meranojazz Festival 2026<\/b> verbindet hochklassige Livemusik mit dem besonderen Ambiente der Kurstadt Meran. Das kostenlose Konzert der <b>Jazz Academy All Stars<\/b> bietet beste Unterhaltung für Jazzfans und alle, die außergewöhnliche Musikerlebnisse schätzen.<BR \/><BR \/>Wer den Konzertbesuch mit einem Einkaufsbummel in der Meraner Umgebung und einer kulinarischen Einkehr kombiniert, erlebt einen abwechslungsreichen Sommertag, der Musik, Genuss und die besondere Gastfreundschaft Südtirols auf ideale Weise miteinander verbindet.<BR \/><BR \/>Hinweis: die Veranstaltung und die genannten Betriebe stehen nicht zwingend in Verbindung.