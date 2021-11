Mick Jagger adelt Måneskin: „Grazie mille ragazzi!“

„Grazie mille ragazzi!“, sagt Mick Jagger und springt auf die Bühne.Das erste Auslandsabenteuer hätte für Måneskin nicht besser enden können, nachdem sie zunächst in New York und dann in Los Angeles einen triumphalen Empfang hatten und in Jimmy Fallons populärer Tonight Show auftraten. Måneskin hat Amerika erobert. Ihr Auftritt im Allegiant-Stadion als Vorband der Rolling Stones war überzeugend und kraftvoll, ein mutiger Auftritt, ohne jede Ehrfurcht und bejubelt von den Tausenden von Zuschauern, die auf Mick Jagger & Co. warteten. „Hallo Las Vegas! Es ist eine Ehre, hier zu sein und die Chance zu haben, auf der Bühne der größten Band aller Zeiten zu spielen“, rief Frontmann Damiano in die Menge. Dann gab es nur noch Musik, eine Flut von Songs am Stück, über 40 Minuten lang.Lebendige Töne, die sofort die Atmosphäre erwärmen und das Publikum zum Schmelzen bringen, selbst die skeptischsten und ältesten Zuhörer, die noch nie von Måneskin gehört hatten.„Die beste Erinnerung aller Zeiten“ – „Was für ein Abend. Danke, The Rolling Stones – die beste Erinnerung aller Zeiten“: Mehr brachten die Bandmitglieder nach ihrem Triumph auf der Bühne in Las Vegas nicht mehr über die Lippen. Ein Selfie mit Mick Jagger durfte natürlich nicht fehlen.

ansa/stol