„Midsummer Night“: Meran bietet Konzerte und Open Air Kino

Am Freitag, 30. Juli findet auf dem Thermenplatz um 21 Uhr das Konzert von „The Sinatra Project" statt. Der Eintritt ist frei und in den abgegrenzten Konzertbereich ist der Zutritt mit Green Pass und Mund-Nasen-Schutz möglich.Mit Alex Grinzato (Gesang), Maurizio Degasperi (Klavier), Niki De Bertoldi (Schlagzeug), Fiorenzo Zeni (Saxophon) und Davide Mariz (Bass) wird das Publikum in eine Zeitmaschine einsteigen, um mehr als 60 Jahre der Karriere des Künstlers Frank Sinatra zurückzuverfolgen. In den Pausen zwischen den Liedern werden Patrizio Zindaco und Luise Lutt, Mitglieder des Piccolo Teatro Città di Merano "Mario Tartarotti", Anekdoten aus dem Leben des Künstlers erzählen.Bekannt als The Voice, war er in anderen Ländern unter Spitznamen wie Ol' Blue Eyes, Frankie, Swoonatra bekannt. Er sang 63 Jahre lang, von 1932 bis 1995, als er sein letztes Konzert gab. In seiner sehr langen Karriere, die sich über 7 Jahrzehnte erstreckte, verkaufte er über 150 Millionen Platten.

