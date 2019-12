Monthy-Python-Weggefährte Neil Innes gestorben

Innes hatte seine ersten Erfolge mit einer Klamaukgruppe, die sich Bonzo Dog Doo-Dah Band nannte. Die Band landete 1968 mit ihrem Song „I'm the Urban Spaceman“ auf Platz fünf in den britischen Charts. Später galt er streckenweise als siebentes Mitglied der legendären Comedytruppe Monty Python.





Er schrieb die Songs „Knights of the Round Table“ und „Brave Sir Robin“ für den Film „Ritter der Kokosnuss“. Bei der Bibelfilmparodie „Das Leben des Brian“ spielte er eine Nebenrolle. Später persiflierte Innes mit der Band The Rutles und Songs wie „Cheese and Onions“, „Ouch!“ und „Get Up and Go“ die Beatles.

apa