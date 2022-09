Mozart für Genießer: Das Mahler Chamber Orchester und Leif Ove Andsnes

Das Mahler Chamber Orchestra ist ein „nomadisches Kollektiv“ aus Spitzenmusikern, dessen 45 feste Mitglieder aus 20 verschiedenen Ländern stammen und sich für Gastspiele in Europa und der ganzen Welt zusammenfinden. - Foto: © Manu Agah

„Ich kann nicht poetisch schreiben, ich bin kein Dichter. Ich kann durchs Deuten und Pantomime meine Gesinnungen und Gedanken nicht ausdrücken. Ich kann es aber durch Töne, ich bin ein Musikus“, schreibt Wolfgang Amadeus Mozart an seinen Vater.Beim Gastspiel des Mahler Chamber Orchestra am 21. September stehen im Kursaal in Meran drei in den Jahren 1785 und 1786 entstandene Stücke auf dem Programm, die diese Aussage eindrucksvoll unterstreichen: In seinem 22. Klavierkonzert geht Mozart, nicht nur in der Spieldauer, weit über das damals übliche Amüsement hinaus und erreicht durch den Einsatz von Klangfarben und neuen instrumentalen Kombinationsmöglichkeiten eine Tiefe des Ausdrucks, die erschüttert.In der formal „altmodischen“ 38. „Prager“ Sinfonie lässt er das heitere Menuett am Schluss aus, weil sich die wehmütige Grundstimmung auch angesichts der Entfremdung vom Wiener Publikum nicht verscheuchen lässt und mit der „gespenstischen“ und leidenschaftlichen Musik seines 24. Klavierkonzerts dringt er derart tief in schattenhafte Regionen vor, wie in keinem anderen Werk. Solist ist an diesem Abend der herausragende norwegische Pianist und Mozart-Spezialist Leif Ove Andsnes. Das Abschlusskonzert des südtirol festival merano . meran 2022 beginnt um 20.30 Uhr.Das Mahler Chamber Orchestra ist ein „nomadisches Kollektiv“ aus Spitzenmusikern, dessen 45 feste Mitglieder aus 20 verschiedenen Ländern stammen und sich für Gastspiele in Europa und der ganzen Welt zusammenfinden. Die „New York Times“ nennt Leif Ove Andsnes „einen Pianisten von magistraler Eleganz, Kraft und Erkenntnis“, und das Wall Street Journal bezeichnet ihn als „einen der begabtesten Musiker seiner Generation“.Andsnes und das Mahler Chamber Orchestra sind Partner im mehrjährigen Großprojekt „Mozart Momentum 1785/86“, mit dem sie eine der kreativsten Perioden in der Karriere des Komponisten neu ausleuchten. Leif Ove Andsnes wurde für 11 Grammys nominiert und hat viele wichtige internationale Auszeichnungen erhalten, darunter auch sechs Gramophone Awards.