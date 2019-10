Müller-Westernhagen verteidigt umstrittenes Lied „Dicke“

Deutschrocker Marius Müller-Westernhagen (70) nimmt seinen umstrittenen Song „Dicke“ als Satire in Schutz. Das Lied sei natürlich nie als etwas anderes gemeint gewesen, betonte der Musiker am Freitagabend in der Radio-Bremen-Talkshow „3 nach 9“.