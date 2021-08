„Musik lebt schon in der Partitur“

1949 begann seine internationale Karriere mit einem Preis beim Busoni-Wettbewerb in Bozen. Danach konzertierte er in aller Welt und hat zahlreiche Plattenaufnahmen gemacht. Als Alfred Brendel vor Kurzem in Bozen Meisterkurse der Gustav Mahler Akademie leitete, sprach er über Busonis Werk, Großmeister im Allgemeinen und Barocke Kunst in Südtirol. + Von Margit Oberhammer