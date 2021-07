Musiksommer: Auftakt im Forum Brixen

Die Aufführungen beginnen jeweils um 20.30 Uhr und sind frei zugänglich.Bei Schlechtwetter finden sie im Forum Brixen statt. Auf die geltenden Sicherheitsregeln wird aufmerksam geachtet. Veranstalter sind in bewährter Zusammenarbeit die Bürgerkapelle Brixen und der Kulturverein Brixen Musik, unterstützt von der Hofburg, der Gemeinde, der Tourismusgenossenschaft Brixen und gefördert durch heimische Sponsoren.Den Beginn machen die Bürgerkapelle Brixen und die Musikkapelle Villnöss unter Kapellmeister Hans Pircher. Der Programmhöhepunkt ist das Konzert für Violoncello und Blasorchester von Friedrich Gulda, der als Grenzgänger zwischen E- und U-Musik die verschiedenen Genres von Jazz bis Volksmusik, von Klassik bis Rock in einzigartiger Weise verbindet. Die prominente Solistin am Violoncello ist Yishu Jiang, Stimmführerin im Bruckner Orchester Linz.Da für den morgigen Samstag Schlechtwetter vorhergesagt ist, wurde beschlossen, den Auftakt bereits ins Forum Brixen zu verlegen.

