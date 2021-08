Musikwelt trauert um Rolling-Stones-Drummer Charlie Watts

Der Tod des Rolling-Stones-Schlagzeugers Charlie Watts hat in der Musikwelt große Trauer ausgelöst. Seine Bandkollegen Mick Jagger und Keith Richards veröffentlichten in der Nacht auf Mittwoch in den sozialen Medien nur jeweils ein Foto – ohne weitere Anmerkungen. Sänger Jagger präsentiert eines von einem lachend hinter dem Schlagzeug sitzenden Watts, Gitarrist Richards eines von einem Drumset, an dem ein Schild mit der Aufschrift „Geschlossen“ hängt.