Nacht der Lichter im Bozner Dom

Am Anfang der Adventszeit innehalten, den Alltag unterbrechen und die Gedanken neu auf Gott und sich selbst ausrichten: Das war das Ziel der zweiten Nacht der Lichter, welche von Südtirols Katholischer Jugend und vom VKS organisiert wurde.





„Die Nacht der Lichter war auch heuer wieder ein ganz besonderer Abend. Es freut uns sehr, dass so viele Menschen unser Angebot wahrgenommen haben, auch spontan sind viele in die Kirche gekommen. Gemeinsam stimmten wir uns auf den Advent ein und blendeten für diese kurze Zeit die Hektik des Alltages aus, “ erklärt Daniel Donner, 3. Landesleiter von Südtirols Katholischer Jugend.Dazu beigetragen hat die musikalische Umrahmung. Neue, rhythmische Lieder wurden am Samstagnachmittag mit dem diözesanen Kirchenmusikreferent Dominik Bernhard und dem Leiter des Vinzentiner Knabenchores Andrea Tasser eingelernt. Vom Ergebnis konnten sich alle Anwesenden bei der Nacht der Lichter überzeugen.Im 2. Teil des Abends wurden adventliche Texte mit Ziehharmonikamusik kombiniert. Die Gäste erwartete auch noch eine interaktive Überraschungsaktion. Im Dom gab es zudem ein Buch, in welches persönliche Gedanken und Gebete geschrieben werden könnten. „Dieser Abend war die ideale Einstimmung auf den Advent und mit dem abwechslungsreichen Programm, war für jeden etwas mit dabei“, ist Daniel Donner überzeugt und freut sich auf eine besinnliche Vorweihnachtszeit.

stol