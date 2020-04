Nova Rock 2020 abgesagt

Das Festival, das von 10. bis 13. Juni in Nickelsdorf (Burgenland) geplant war, ist damit abgesagt, bestätigte Veranstalter Ewald Tatar.„Wir stehen als Veranstalter selbstverständlich zu 100 Prozent hinter diesem Entschluss der Regierung, obwohl wir uns diese Entscheidung schon deutlich früher gewünscht hätten“, hieß es in einer Stellungnahme der Veranstalter. Es sei „natürlich sehr schade“, doch es handle sich um eine Situation, die man aufgrund der bestehenden Lage verstehe und „vollends“ mittrage. „Gebt uns bitte nun Zeit, um hier einmal alles zu ordnen und euch so schnell wie möglich mit weiteren Informationen zu versorgen“, hieß es weiter.U.a. hatten die Foo Fighters, Volbeat und Korn für das Festival zugesagt.

