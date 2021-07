Offene Diskos in Österreich und 2 Südtiroler geben richtig Gas

Was in Südtirol noch undenkbar scheint, ist im Nachbarland bereits seit 1. Juli Realität: ausgelassenes Feiern und Tanzen. Die beiden Südtiroler Deejays Pauli Schanung und Rudy Wilhelm sprechen nach ihren ersten Auftritten von surrealen Erlebnissen – und haben eine Forderung an die heimische Politik. + Von Alex Zingerle