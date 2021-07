Opening, Sonderkonzert und Cinema meets Opera

Am Mittwoch den 28.7. wird das Bolzano Festival Bozen feierlich im Konzerthaus eröffnet, auf dem Programm stehen Ludwig van Beethovens Ouvertüre zur Oper „Leonore“ und Antonín Dvoráks Konzertouvertüre „In der Natur“ gefolgt von seiner bekannten Sinfonie Nr. 9 „Aus der Neuen Welt“.Am 29.7. wird dieses Programm in einem Sonderkonzert für Pflegepersonal und ÄrztInnen des Südtiroler Sanitätsbetriebes wiederholt – ein kleines Symbol der Anerkennung für die herausragenden Leistungen dieser Berufsgruppen in der immer wieder grenzwertigen Situation der Pandemie.Am 30.7. wechselt das Bolzano Festival Bozen dann auf eine neue Bühne, die es sich im Vorjahr unter großen Beifall bespielen durfte: Das halboffene “Amphitheater“ im NOI Techpark, wieder heißt es hier Cinema Meets Opera - allerdings ist es nicht mehr wie im Vorjahr Startenor Saimir Pirgu, der durch verfilmte Inszenierungen des großen Opernrepertoires führte und Ausschnitte ausgewählter Arien präsentierte – das Projekt erfährt seine Neuauflage in Partnerschaft mit dem Teatro della Scala, das für die Interpretation der Arien ausgewählte Studenten seiner legendären, bereits 1813 gegründeten Gesangsakademie nach Bozen entsendet und damit die mit dem Mailänder Recital-Debut von Busoni-Preisträger Emanuil Ivanov im Februar begonnene Partnerschaft mit der traditionsreichen Institution anknüpft.Beim ersten Termin sind Mezzosopranistin Andrea Nino, Tenor Paolo Antonio Nevi und Bariton Paul Grant gemeinsam mit Erzähler Fabio Sartorelli zu erleben, zu sehen und live zu hören ist Rossinis Barbier von Sevilla.28.07.2021, 20.30 Uhr – Konzerthaus BozenGustav Mahler Academy OrchestraPablo Heras-Casado – DirigentDas Konzert wird am 29.07.2021 für Mitarbeiter der Südtiroler Sanitätsbetriebe wiederholt -30.07.2021, 21.00 Uhr NOI Techpark, Voltastraße, BozenIl barbiere di Siviglia von Gioachino RossiniANDREA NINO MezzosopranoPAOLO ANTONIO NEVI TenorPAUL GRANT BaritonFABIO SARTORELLI Erzähler

