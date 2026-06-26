Das Konzert verbindet die musikalischen Höhepunkte der Oper mit einer szenisch erzählten Handlung und bietet so einen ebenso unterhaltsamen wie kurzweiligen Zugang zu einem der beliebtesten Werke der Opernliteratur. <BR \/><BR \/>In rund 75 Minuten erklingen die bekanntesten Arien und Ensembles aus Rossinis Meisterwerk, während die Handlung zwischen den Musikstücken von den Schauspielern Patrizia Pfeifer und Thomas Lackner szenisch vermittelt wird.<h3>\r\nVerbindung von Musik und Schauspiel<\/h3>Dieses kompakte Konzertformat wird heuer bereits zum zweiten Mal aufgeführt. Die gelungene Verbindung von Musik und Schauspiel spricht ein breites Publikum an – von Opernkennern bis hin zu Besucherinnen und Besuchern, die das Genre neu entdecken möchten.<BR \/><BR \/>Es musizieren Vanessa Waldhart (Sopran, Rosina), Philipp Kapeller (Tenor, Conte Almaviva), Wolfgang Resch (Bariton, Figaro) und Victor Dublyansky (Bariton, Bartolo). Die musikalische Leitung liegt bei Gerhard Sammer. Es spielt das Tiroler Kammerorchester InnStrumenti in Kooperation mit dem Kammerorchester InnStrumenti Südtirol.<BR \/><BR \/>Sollte das Konzert witterungsbedingt nicht im Freien stattfinden können, wird es ins Haus Voitsberg in Vahrn verlegt. Über eine allfällige Verlegung informieren die Veranstalter bis spätestens Freitag, 3. Juli 2026, um 13 Uhr auf ihrer Homepage.<BR \/><BR \/>Infos und Tickets gibt es <a href="https:\/\/innstrumenti.at\/konzerte\/programm\/opern-air-2026-brixen\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">hier.<\/a>