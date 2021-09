Opus erhalten bei Amadeus Awards Auszeichnung für Lebenswerk

Die steirische Band, die sich derzeit auf Abschiedstournee durch Österreich befindet, erhält den Preis im Rahmen einer am 9. September übertragenen TV-Gala (ab 22.10 Uhr in ORF 1). Für Ewald Pfleger, Kurt-René Plisnier, Günter Grasmuck und Herwig Rüdisser ist es ein weiterer Meilenstein in einer langen und höchst erfolgreichen Karriere.Über beinahe 5 Jahrzehnte hinweg habe sich Opus „allen Trends erfolgreich entgegengestemmt und bewegte sich damit stets im Fluss wunderbarer Kontinuität“, heißt es in einer Aussendung.„Opus sind beharrlich ihren Weg gegangen, und alles war dabei immer von einem gewissen zeitlosen Flair umgeben. Andere Bands kamen und gingen, Opus waren immer da.“Die Gruppe, die mit „Live is Life“ einen Welthit gelandet hat, veröffentlichte im Vorjahr das Abschiedswerk „Magnum“ und wird nach derzeitigem Stand am 21. Dezember in Graz ihr letztes Konzert spielen. Auch bei den Kalterer Seespielen waren sie dabei.Wie schon im Vorjahr werden die Amadeus Awards heuer bei einer voraufgezeichneten TV-Show überreicht, die von der mehrfachen Preisträgerin Conchita Wurst moderiert wird.Das Nominiertenfeld führt Popsänger Julian Le Play mit vier Gewinnchancen an, dahinter folgen Edmund, Melissa Naschenweng und My Ugly Clementine mit jeweils 3 Nennungen. Bereits bekannt sind die Preisträger des FM4-Awards: Dieser geht heuer an die Indiepop-Band Hearts Hearts.

apa