Blechbläserquintett Belgian Brass Soloist in Kaltern zu Gast

Das Blechbläserquintett Belgian Brass Soloist ist Teil des großen Ensembles Belgian Brass, das als eines der prominentesten und führenden Blechbläserensembles der Welt gilt.Die Musiker sind hauptsächlich Mitglieder des Symphonieorchesters der belgischen Nationaloper „La Monnaie“ und Lehrer an den Königlichen Konservatorien in Brüssel, Gent und Antwerpen.Seit 2003 spielt Belgian Brass auf vielen internationalen Bühnen weltweit und bietet der jungen Generation von Blechbläsern Meisterkurse an.Der symphonische Hintergrund und die Erfahrung, das Repertoire und die Arrangements von Belgian Brass sind sehr vielfältig, sowohl im Stil als auch im Klang und in der Virtuosität.Manu Mellaerts und Steven Devolder spielen Trompete, Rik Vercruysse spielt das Horn, Jan Smets spielt Posaune und Stephan Vanaenrode spielt Tuba.Das Konzert findet am Montag, 16. August, um 20.30 Uhr in Kaltern, im Garten des Franziskanerklosters, statt. Bei Regen findet es in der Kirche statt. Aufgrund der neuen Bestimmungen ist ein grüner Pass für den Zutritt unerlässlich.Der Eintritt kostet für Erwachsene 15 Euro , für Mitglieder 10 Euro und für Kinder/Jugendliche 5 Euro.

stol