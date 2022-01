„Für Kulturschaffende war die Pandemie ein großer Schrecken“

Felix Senoner: Das erste Jahr war durchgehend ein Aufbaujahr, in dem wir die gesamte Struktur der Vereinigung schaffen mussten: von der Anwerbung von Mitgliedern über die Suche nach einem Büro, die Eröffnung des Bankkontos und dem Kennenlernen der Partnervereine bis hin zur Vorstellung bei unseren (potenziellen) Mitgliedern und den Kulturämtern. Damit haben wir die Basis geschaffen und sind heute an einem Punkt, an dem wir die Vereinstätigkeit so gestalten können, wie wir es uns beim Start vorgestellt haben. Daher: Aufbau abgeschlossen. Besonders stolz sind wir darauf, dass sich bereits im ersten Jahr 275 Mitglieder aus allen Landesteilen unserer Vereinigung angeschlossen haben. Das hat uns auch erlaubt, ein Bild der enorm vielfältigen und qualitativ hochwertigen Kulturszene in Südtirol zu zeichnen.Senoner: Die PERFAS hat sich aus einer Arbeitsgruppe von 25 Personen, die vorwiegend im Bereich der darstellenden Künste tätig sind, heraus gegründet. Diese Gruppe hat sich über mehrere Monate hinweg regelmäßig getroffen, mit dem Ziel eine Initiative zu schaffen, die sich für die Interessen der Künstler und Kreativen im Land einsetzt. Während der Arbeit wurde uns klar, dass es in Südtirol keinen etablierten Verein gab, der als Sprachrohr für die darstellenden Künstler in Südtirol fungierte, was in sich in Zeiten der Pandemie besonders ausdrücklich als großes Manko hervorgetan hat. Diese Lücke haben wir mit der Gründung der PERFAS am 1. Februar 2021 geschlossen.Senoner: Coronabedingt war natürlich vieles verbunden mit Unterstützungsmaßnahmen für darstellende Künstler. Wir haben unsere Mitglieder über Förderungen durch das Land und den Staat informiert, Hilfe bei der Beantragung geleistet und uns an der Ausarbeitung der Kriterien für die Fördergelder des Landes beteiligt. Darüber hinaus haben wir darüber informiert, wie sich die Coronalage auf den Kulturbetrieb auswirkt, welche Regeln gelten und was überhaupt noch möglich ist. Wir haben uns stets dafür eingesetzt, dass die Maßnahmen Rücksicht auf die Situation der darstellenden Künstler nehmen: Beispielsweise haben wir öffentlich gefordert, dass Theater offenbleiben dürfen, weil sie kein maßgebliches Risiko für den Pandemieverlauf dargestellt haben und der Schaden ungleich größer als der Nutzen ist, wenn man einer ganzen Berufsgruppe verbietet zu arbeiten.Senoner: Innerhalb unserer Mitgliederschaft muss man verschiedene Teilbereiche unterscheiden: PERFAS vertritt einerseits die Theaterberufe, andererseits Musiker und die technischen Berufe. Der Theatersektor ist hierzulande bereits äußerst professionell aufgestellt. Die Personen, die professionell in diesem Bereich arbeiten, machen dies Großteils hauptberuflich. Daher ist es uns ein großes Anliegen, aufzuzeigen, wie stark sich die Theaterszene in den vergangenen 40 Jahren professionalisiert hat. Heute kann man offen sagen: Südtirol kann stolz sein auf seine professionelle Theaterszene. Im Bereich Musik gibt es eine große Zahl von Personen, die nebenberuflich als Musiker tätig sind, zugleich also einem Brotberuf nachgehen. Nur wenige im Land können von sich behaupten, hauptberuflich Musiker zu sein. Aber Unterschiede zwischen der Theater- und der Musikszene hin oder her, es ist das Ziel der PERFAS, die Arbeitsbedingungen der Berufe insgesamt zu verbessern, weil die Bereiche natürlich zusammengehören – in Italien werden sie alle als „Lavoratori dello spettacolo bezeichnet“, egal ob Musiker, Schauspieler oder Techniker.Senoner: Wir versuchen zunächst eine erste Anlaufstelle für alle zu sein, die den Schritt in die Professionalität wagen möchten. Ich denke, es ist eine essenzielle Hilfestellung, wenn man sich an jemanden wenden kann, der weiß, welche Voraussetzungen geschaffen werden müssen, um sich professionell aufzustellen. Beispielsweise braucht es dafür eine INPS-Position um Sozialabgaben einzahlen zu können, über einen Steuerberater muss möglicherweise eine MwSt-Nummer eröffnet werden. Wir möchten aufzeigen, welche Verpflichtungen mit dem professionellen Job als Musiker einhergehen, wo man sich Beratung und finanzielle Unterstützung holen kann. An vielen Stellen wird Hilfe geboten und wir möchten die Schnittstelle dafür sein, dass diese auch bei den Leuten ankommen. Ein weiterer wichtiger Punkt, zu dem wir als PERFAS beitragen können, ist die Vernetzung innerhalb der Szene: Es ist wichtig, dass sich die Künstler untereinander kennen und austauschen, dass es Vorbilder gibt, denen die Jungen nacheifern können. Bei den PERFAS Music Sessions – einer Veranstaltungsreihe, die wir im vergangen Jahr durchgeführt haben ( STOL hat berichtet ) – haben sich viele aus der Szene neu kennengelernt oder nach Jahren erstmals wieder zusammengearbeitet. So können Synergien entstehen, die dazu beitragen, dass immer mehr Künstler den Mut finden, um den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen. So hoffen wir, einen positiven Einfluss auf die Szene haben zu können.Senoner: Zum einen gab es ganz unmittelbar finanzielle Sorgen, weil die Einnahmen aus der künstlerischen Tätigkeit stark zurückgegangen sind. Vor kurzem hat mir ein Musiker berichtet, seit Beginn der Pandemie habe er 99 Absagen für geplante Auftritte kassiert. Über viele Monate war in den vergangenen beiden Jahren die Veranstaltungstätigkeit komplett untersagt und nur wenige haben sich getraut, Veranstaltungen auf die Beine zu stellen, auch als es wieder möglich war. Zum anderen gingen mit der Pandemie für viele Künstler auch ideelle Sorgen einher: Die Erfahrung dass man mit dem eigenen Beruf plötzlich in eine prekäre Situation geraten kann, im Fall einer Pandemie sogar die Grundlage entfällt, um sein tägliches Brot zu verdienen, war für Kunstschaffende ein Schrecken. Wer miterlebt, wie die eigene Berufssparte von heute auf morgen schließen muss, macht sich Gedanken, ob sein Beruf überhaupt ein sicheres Auskommen ermöglicht. Daher ist gewiss viel Arbeit notwendig, damit die Szene ihren Mut wieder finden kann, dass es auch ohne Brotberuf nebenher geht.Senoner: Ich denke, das Wichtigste wird sein, die darstellenden Künstler darüber zu informieren, welche Rechte und Pflichten sie haben, wie sie sich um eine geeignete Vorsorge kümmern können, wie sie sich richtig versichern und wie sie ihre finanziellen Ansprüche einfordern können. Wir haben einen selbstbewussten und professionellen Kunstschaffenden vor Augen, der weiß, wie er von seiner Tätigkeit leben kann und der die Informationen, die er dafür braucht, bei uns bekommt. Außerdem ist gerade viel auf dem Weg gebracht worden, was die Situation der Kunstschaffenden wesentlich verbessern soll. Im vergangenen Jahr hat es vor allem auf staatlicher Ebene einige Maßnahmen gegeben, die die Vorsorgesituation für darstellende Künstler deutlich verbessern sollen. Beispielsweise wurde mit 1. Jänner ein Arbeitslosengeld für darstellende Künstler eingeführt, die strukturell immer wieder arbeitslos sind, weil sie projektbezogen arbeiten. Dies ist nur ein Beispiel von vielen. Auch in Südtirol tut sich einiges: Im Südtiroler Landtag ist kürzlich ein Beschlussantrag über die Schaffung eines Solidaritätsfonds für Kunstschaffende mit großer Mehrheit angenommen worden. Auch dieser wird das Ziel haben, die Härten des Berufslebens abzufedern. Man sieht, an vielen Stellen geschieht gerade etwas, was die Situation der Künstler im Allgemeinen verbessern soll. Deswegen sind wir zuversichtlich, dass sich nach der Pandemie einiges zum Guten wendet. Es wäre absurd, wenn gerade Italien, das so stolz auf sein kulturelles Erbe ist, der heutigen Generation von Künstlern nicht ermöglichte, von ihrem Beruf zu leben.Senoner: Wir sind stolz darauf, dass wir seit Anfang des Jahres ein eigenes Büro haben, mit Öffnungszeiten und einer eigenen Festnetznummer (werden noch bekanntgemacht!), über die man uns erreichen kann – jetzt bräuchten wir auch noch eine schöne Büropflanze, die wir hier aufstellen können. Sie muss allerdings mit dem wenigen Licht auskommen, das es über das eine Fenster zum Innenhof herein schafft (lacht).

pho