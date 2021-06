Peter Paul Kainrath zum Präsidenten der WFIMC gewählt

Geboren 1964 in Bozen studierte Kainrath Klavier, absolvierte das Tschaikowsky-Konservatorium in Moskau und war 15 Jahre als Interpret aktiv bevor er ins Kulturmanagement wechselte und Festivals wie Klangspuren und das von ihm mitgegründete Festival Transart leitete.Gegenwärtig ist er vor allem für die Busoni-Mahler Stiftung, der er als Direktor vorsteht und als CEO für das Klangforum Wien, eines der weltweit führenden Ensembles für zeitgenössische Musik, tätig.Die WFIMC wurde 1957 von damals 11 Internationalen Musikwettbewerben in Genf gegründet, wo der Verband immer noch seinen Hauptsitz hat.Mittlerweile zählt die WFIMC 112 Mitglieder auf allen Kontinenten. Bei über 7000 Musikwettbewerben weltweit steht die WFIMC für die herausragendsten Vertretern, ihr gehören der Chopin Wettbewerb in Warschau ebenso an, wie der Tschaikovsky Wettbewerb in Moskau. Der Busoni Wettbewerb zählt zu den Gründungsmitgliedern, jedoch hatte vor Kainrath noch nie ein Leiter der Bozner Institution das Amt des Präsidenten inne.Der Busoni Wettbewerb geht ab dem 24. August in die Finalrunden seiner 63. Ausgabe.

stol