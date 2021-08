Philipp Burger über den aufrüttelnden Frei-Wild-Song zu Afghanistan

Zum Drama in Afghanistan will auch die Brixner Erfolgsband Frei.Wild nicht schweigen. In einer schlaflosen Nacht habe er den brandneuen Song „Krieg ohne Sieger“ geschrieben, sagt Frontmann Philipp Burger. Im Interview erklärt er, warum ihm das Schicksal dieses Landes den Schlaf raubt, woher die extremen Bilder stammen und was „Unangst“ vor Ärger für ihn bedeutet. + Von Sieglinde Höller