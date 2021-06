Pianist Einaudi mit einzigartigem Konzert auf Gipfel des Kronplatz

Von der ausverkauften Royal Albert Hall in London bis zur Alten Oper Frankfurt belohnt ihn das Publikum mit frenetischem Beifall, die Verkaufszahlen seiner CDs erreichen Rekordhöhen und die Kritiker ergehen sich in Lobeshymnen. Der Pianist Ludovico Einaudi ist ein Meister der Verführungskunst. Mit stillen, klaren Tönen entführt er seine Zuhörer in eine Filmwelt, ein Kino im Kopf, eine Welt von Träumen und Farben. Nicht verwunderlich, denn seine ersten großen Erfolge feierte Einaudi als Filmkomponist - so schrieb er beispielsweise die Musik zu „Ziemlich beste Freunde“.Hin und her schwankend zwischen minimalistischer Klarheit und rauschender Fülle, melancholischer Ruhe und stürmischer Ausgelassenheit, entwirft er in seinen Konzerten Klangbilder, die Ton für Ton die Wirklichkeit verdrängen und das begeisterte Publikum entrückt zurücklassen.„Einaudis Stücke erinnern an einen Mix aus den Liedern Franz Schuberts, Keith Jarretts Improvisationskunst und der Feingliedrigkeit der Stücke von Philip Glass.“ (Magazin Klassik)Für seine Live-Auftritte wählt Ludovico Einaudi oft außergewöhnliche Locations. Orte, an denen der Zauber der Natur und die zeitlose Eleganz seiner Musik sich verbinden. So auch im kommenden Sommer, wo er am 25. Juli auf dem Kronplatz ein Konzert geben wird. Nach langen Lockdowns legt der Komponist und Pianist seinen Neustart in die Natur, die wohl auch die geheime Zutat ist, um seine zauberhafte Musik zur Gänze genießen zu können.Die Musik seines aktuellen Albums „Seven Days Walking“ ist im Winter 2019 auf seinen Reisen um den ganzen Globus entstanden, genauso wie die Musik für die Oscarprämierten Filme Nomadland und The Father. Im kommenden Sommer, in dem nun alles neu startet und vieles neu entstehen wird, bringt Ludovico Einaudi seine Musik hinaus in die Natur und lädt sein Publikum ein, beides gemeinsam mit ihm in vollen Zügen zu genießen.Bei diesen 11 Konzerten inmitten der Natur von Parks, Tälern, Bergen und Seen, bei Sonnenauf- oder Untergang oder unter Sternenhimmel kann Ludovico Einaudis Publikum im wahrsten Sinne des Wortes den Einklang mit der Natur (er)leben.Das Konzert findet am 25. Juli 2021 am Kronplatz, Bruneck statt.Konzertbeginn um 18:30 UhrAuffahrt mit der Seilbahn Reischach/Bruneck ab 16.00 UhrKartenvorverkauf ab 11. Juni 10.00 UhrDer Zugang zum Konzert ist möglich mit- gültigem CoronaPass oder Green Pass- Mund- und Nasenschutz- Reservierung und namentlichem TicketDie Plätze sind auf der Wiese, es wird dringend empfohlen- Decken und/oder Sitzkissen mitzubringen- der Location entsprechende warme Kleidung zu tragen (2275 M.ü.d.M.)Der Konzertort ist über die Seilbahn ab Bruneck/Reischach erreichbar.Die Bergfahrt ist ab 16.00 Uhr möglich.Das Konzert beginnt um 18.30 UhrLetzte Talfahrt nach Bruneck/Reischach um 21.00 UhrKartenvorverkauf ab 11. Juni um 10.00 Uhr:in allen Athesia BuchhandlungenOnline: www.ticketone.itAlle Tickets werden namentlich ausgestellt.Ticketpreis: 62,00 Euro (Seilbahn inklusive)Achtung: Die maximale Besucherzahl ist auf 1000 begrenzt.Es werden die am Veranstaltungstag gültigen Bestimmungen zur Eindämmung des Coronavirus angewandt.Weitere Informationen: [email protected] Tel. 0473 270256Das Konzert von Ludovico Einaudi auf dem Kronplatz ist möglich Dank der Unterstützung der Seilbahnen Kronplatz, Tourismusverein Bruneck, Systems GmbH und der Gruppe Falkensteiner Hotels & Residences.21. Juli - Bardonecchia (TO) / Pian del Sole / Borgate dal Vivo / h.14:0022. Juli - Bellinzona (CH) / Castelgrande / Castel on Air / h. 20:3024. Juli - Tarvisio (UD) / Laghi di Fusine / No Borders Festival / h. 14:0027. Juli - Sogliano al Rubicone (FC) / Radura di Pietra dell'Uso / Notturni nel Bosco / h. 21:3031. Juli - Gualdo Tadino (PG) / Serrasanta / Suoni Controvento / h.16:003. August - Campotosto (AQ) / Lago Campotosto / h. 18:004. August - Caserta / Parco Reale della Reggia / h. 21:005. August - S. Giovanni a Piro (SA) / Pianoro di Ciolandrea / Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni / h. 19:006. August - Latronico (PZ) Terme Lucane / Parco Nazionale del Pollino / h. 18:309. August - Gravina in Puglia (BA) / Jazzo Pantano / Parco Nazionale dell'Alta Murgia / h. 20:00

stol