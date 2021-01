Pianist Franco D'Andrea für Lebenswerk ausgezeichnet

Am Vorabend seines 80-jährigen Geburtstages am 8. März sind in der aktuellen Januar-Ausgabe die Jazzpreise und -würdigungen für das vergangene Jahr vergeben worden.Dabei ist nicht nur D’Andreas aktuelle Einspielung auf dem 2. Rang gelandet und er selbst als Musiker auf dem 3. Platz, die Jury aus Dutzenden Jazz-Fachleuten haben zudem befunden, dass es höchst an der Zeit sei für die Würdigung eines künstlerisch außerordentlich konsequenten Lebensweges.D’Andrea wurde seit vielen Jahren immer wieder als der Musiker des Jahres ausgezeichnet. Bereits 2011 hat er von der nationalen französischen Jazzakademie in Paris eine Ehrung für sein Lebenswerk erhalten, nämlich den „Prix du Musicien Européen“.Der Musikwissenschaftler Flavio Caprera wird zum runden Geburtstag außerdem in den nächsten Wochen eine D’Andrea gewidmete Biografie herausbringen. Sie soll im Laufe des Jahres auch in Südtirol gemeinsam mit einem Konzert D’Andreas vorgestellt werden.Franco D’Andrea, so es die Situation erlaubt, wird im Sommer wieder an der Meraner Jazzakademie unterrichten (14.-18. Juli). Diese wird zur 20. Auflage mit ein paar Besonderheiten aufwarten.

liz