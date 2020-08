Prad: Orgelkonzert für den guten Zweck

Der Tourismusverein Prad am Stilfserjoch veranstaltet am kommenden Sonntag, 16. Juni, ein Orgelkonzert in der Pfarrkirche von Prad. Die freiwilligen Spenden, die dabei gesammelt werden, dienen der Restauration der Kirchenorgel.