Programmänderung beim Gustav Mahler Jugendorchester

Das Gustav Mahler Jugendorchester muss aufgrund der verschärften, Abstands- und Quarantäneregeln in verschiedenen Ländern Europas seine Tourneeplanung anpassen.Gemeinsam mit seinem Dirigenten Manfred Honeck und dem Solisten, Bariton Matthias Goerne, die ihre volle Unterstützung signalisiert haben, wurde eine neue Dramaturgie mit Werken von Beethoven, Schubert und Wagner entwickelt.Im ersten Konzert am 20. August um 20:30 Uhr im Stadttheater Bozen, kommen Richard Wagners Fünf Gedichte für eine Frauenstimme und Klavier, auch bekannt als „Wesendonck Lieder“, in einer Fassung für Bariton und Kammerorchester von Hans Werner Henze sowie Ludwig van Beethovens Symphonie Nr. 5 c-Moll op. 67 zur Aufführung.Im zweiten Program am 23. August um 20:30 Uhr stehen dann ausgewählte, für Kammerorchester und Bariton orchestrierte Lieder von Franz Schubert und Beethovens Symphonie Nr. 7 A-Dur op. 92 auf dem Programm.

stol