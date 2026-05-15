Die diesjährigen American Music Awards werden am 25. Mai in Las Vegas verliehen. Bei der von der Musikerin Queen Latifah moderierten Gala soll Idol ein Medley seiner größten Hits spielen, teilte der Veranstalter mit.<h3>\r\nInbegriff des Mainstream-Punk<\/h3>Die Preise werden in Sparten wie Pop, Country, Hip-Hop, Rock und R&B vergeben. Die Nominierungen basieren auf Albumverkaufszahlen der Musiker, über die Gewinner können Fans im Internet abstimmen. In der Vergangenheit sind Musiker wie Diana Ross oder Rod Stewart für ihr Lebenswerk ausgezeichnet worden.<BR \/><BR \/>In den 80er Jahren galt Idol als Inbegriff des Mainstream-Punk. Mit seiner strohblonden Stachelfrisur und der hochgezogenen Oberlippe zählte er zu den bekanntesten Gesichtern im MTV-Zeitalter und lieferte zahlreiche Welthits wie „White Wedding“, „Rebel Yell“ oder „Sweet Sixteen“.